Luminar AI belooft snellere fotobewerking dankzij kunstmatige intelligentie

Skylum, bekend van fotobewerkingsoftware Luminar, heeft Luminar AI aangekondigd. Het bedrijf belooft dat de inzet van AI het bewerken van foto's sneller en makkelijker maakt, bijvoorbeeld door met een muisklik de lucht van een foto te veranderen.

Luminar AI zou zich onderscheiden van andere software doordat het zelf in staat is een foto te analyseren en onderwerpen te herkennen. Op basis daarvan worden vervolgens suggesties gedaan, waarna specifieke opties verschijnen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een complete lucht te vervangen door een andere lucht, waarbij de voorgrond indien nodig ook aangepast wordt. Ook kan een foto bij daglicht bijvoorbeeld worden omgezet naar een nachtfoto met sterrenhemel of kunnen de kleuren zo worden veranderd, zodat het net lijkt alsof een foto met zonsondergang gemaakt is.

Dit is ook mogelijk met bijvoorbeeld Photoshop of Paintshop Pro, maar een dergelijke bewerking vereist veel handmatige stappen. Volgens de makers zijn consumenten en professionals momenteel slechts 30 procent van de tijd echt creatief bezig met fotobewerkingsssoftware en de rest van de tijd met opeenvolgende stappen in het bewerkingsproces. Kunstenaars, fotografen en ontwerpers zouden zich daardoor meer richten op het creatieve proces in plaats van het handmatige werk. Dit roept natuurlijk wel de vraag op hoe uniek het eindresultaat dan nog is.

Bewerkingsvoorbeelden van Luminar AI (beelden: Skylum)

Luminar AI werkt met een nieuw sjabloonsysteem dat elke foto automatisch scant op onderwerp en probleemgebieden. Op basis daarvan wordt advies gegeven wat er met de foto gedaan kan worden, zoals het benadrukken van waterpartijen, de lucht of een stadsgezicht. Vervolgens kan er een sjabloon gekozen worden waarna een zestal opties verschijnen die met een enkele klik een bewerking uitvoeren. De sjablonen kunnen aangepast worden voor een eigen stijl en de betreffende bewerking kan ook, al dan niet met meer precisie, handmatig worden uitgevoerd.

In die bewerkingsmodus kan met portrettools zoals BodyAI lichamen van geportretteerden dunner of dikker worden gemaakt, waarbij volgens eigen zeggen natuurlijke verhoudingen intact blijven. Ogen kunnen met IrisAI worden aangepast en met FaceAI en SkinAI wordt de nadruk gelegd op het verfijnen van de details van het gezicht van een onderwerp, waarbij het ook mogelijk is onvolkomenheden en glans te verminderen. Voor landschappen is er SkyAI waarbij de lucht in een afbeelding automatisch wordt herkend en er verschillende aanpassingen worden voorgesteld voor een meer spectaculair eindresultaat. Met AtmosphereAI kan mist, nevel en damp worden toegevoegd. Verder is er nog de AccentAI-tool waarmee foto's volgens eigen zeggen 'op intelligente wijze worden verbeterd' en CompositionAI waarmee op basis van de gouden regels voor fotocomposities, zoals de regel van derden, automatisch een betere uitsnede wordt voorgesteld.

Luminar AI gaat 99 euro kosten en is beschikbaar als zelfstandige applicatie, maar ook als plug-in voor Lightroom Classic en Photoshop en Apple Fotos.