Techbeurs Computex vindt volgend jaar weer als fysiek evenement plaats

De technologie- en hardwarebeurs Computex in Taiwan moet volgend jaar weer fysiek plaatsvinden van 1 tot en met 4 juni. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Dit jaar ging de beurs niet door vanwege de coronacrisis.

Computex 2021 vindt begin juni plaats in Taipei Nangang Exhibition Hall 1 en 2 en het Taipei International Convention Centre. De beurs wordt georganiseerd rond de zeven thema's 5G, kunstmatige intelligentie en internet-of-things, edge computing en high-performance computing, cybersecurity, gaming en innovaties en start-ups. Zo zijn althans de plannen zoals de organisatie van de beurs die dinsdag publiceerde.

Taiwan is er tot nu toe in geslaagd het aantal covid-19-besmettingen extreem laag te houden. In totaal heeft het land volgens de officiële cijfers in geheel 2020 742 besmettingen gehad, met zeven doden tot gevolg. Sinds gisteren zijn er vier nieuwe besmettingen bijgekomen. Voor afgelopen jaar werd besloten Computex eerst uit te stellen en toen maar geheel te schrappen, maar de organisatie durft het wel aan om aan te kondigen dat het evenement volgend jaar weer doorgaat in fysieke vorm.