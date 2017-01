Door Emile Witteman, woensdag 25 januari 2017 13:44, 46 reacties • Feedback

Het aantal Vlaamse huishoudens met een desktopcomputer is gedaald naar 44 procent. Dat heeft onderzoeksbureau IMEC bekendgemaakt. Het marktaandeel van laptops blijft in het onderzoek onder Vlamingen stabiel blijft.

Het gebruik van de meeste apparaten is weinig veranderd ten opzichte van 2015, blijkt uit de cijfers die IMEC op zijn website publiceert. Het smartphonegebruik is gestegen van 68,5 naar 73,9 procent gestegen, terwijl het aantal mensen dat beschikking heeft over een dumbphone is gezakt van 47 naar 35,8 procent. Rond 52,6 procent van de smartphones in Vlaanderen draait op Android, 37 procent op iOS en het marktaandeel van Windows Phone is gedaald van 8 naar 5,2 procent. De rest van de gebruikers weet niet wat er op hun telefoon draait of gebruikt een ander systeem.

Na feature phones is de sterkste daling die in het gebruik van desktopcomputers. Waar in 2015 nog 51,1 procent van de Vlamingen beschikking hadden over een desktop, is dit in 2016 gedaald naar 44,2 procent. In totaal heeft 90,7 procent een laptop of desktop in huis staan, 34,4 procent van deze mensen heeft beide.

De helft van de gebruikers die geen computer in huis hebben, geeft aan dat dit komt doordat ze niet de vaardigheden hebben om ermee om te gaan. Een kwart geeft aan dat ze simpelweg geen interesse in computers hebben. De rest geeft verschillende andere redenen, zoals dat ze elders van computer gebruikmaken of ze computeren met een andere apparaat, zoals een tablet. Het aantal Vlamingen dat thuis een internetverbindingen heeft, ligt met 91,4 procent in de buurt van het aantal mensen met een computer. Ook de redenen om geen internetverbinding te hebben komen in grote lijnen overeen.

Het gebruik van wearables is flink toegenomen, van 7,6 procent in 2015 naar 13,2 procent in 2016. Het grootste gedeelte hiervan zijn slimme sporthorloges. Zes procent van alle Vlamingen heeft er een. Simpele horloges met activiteitssensors worden door 4,4 procent gebruikt en een smartwatches zijn bij 3,8 procent van alle Vlamingen te vinden.