In een whitepaper van Microsoft staat dat de Xbox Project Scorpio-console voor het weergeven van games in 4k-resolutie ook upscaletechnieken als checkerboarding kan gebruiken. Verder blijkt dat de console in tegenstelling tot de Xbox One niet over esram beschikt.

De details staan in een document dat volgens Digital Foundry al sinds juli vorig jaar inzichtelijk is voor ontwikkelaars. Het document is niet in te zien, maar de technische afdeling van Eurogamer heeft de inhoud geverifieerd en doet uitgebreid verslag van wat er in de whitepaper staat.

Hoewel Microsoft heeft aangegeven dat games van zijn eigen studio's in native 4k-resolutie zullen draaien, omschrijft het document manieren voor ontwikkelaars om upscaling toe te passen. Zo kan er half resolution toegepast worden, waarbij het spel wel in een resolutie van 3840x2160 pixels gerenderd wordt, maar bepaalde elementen zoals schaduwen of lichteffecten op halve resolutie worden weergegeven.

Ook noemt Microsoft sparse rendering als optie. Dat is een andere benaming voor de techniek die bekend staat als checkerboard rendering, die gebruikt wordt op de PlayStation 4 Pro. Hierbij wordt de helft van de pixels in een schaakbordpatroon gerenderd en de overige pixels worden via extrapolatie ingevuld. Dat levert beelden op die gedetailleerder zijn dan full-hd, maar niet de volledige acht miljoen pixels van een native 4k-resolutie bevatten.

Op de PlayStation 4 Pro worden sommige games met 1800p-checkerboarding gerenderd, bijvoorbeeld Watch Dogs 2. Omdat Project Scorpio over meer rekenkracht beschikt, zou dat spel op de Microsoft-console vermoedelijk met 2160p-checkerboarding weergegeven kunnen worden.

Ontwikkelaars hoeven geen upscaling te gebruiken. Zij kunnen er ook voor kiezen om games in native 4k-resolutie te renderen. Dat er upscaling nodig kan zijn om games met hoogwaardige graphics en gedetailleerde spelwerenden weer te geven, is echter niet onverwacht. De console is op papier vier keer krachtiger en zou dus games die in 1080p-resolutie draaien op de huidige Xbox One in 2160p-resolutie kunnen weergeven. Veel Xbox One-games draaien echter in lagere resoluties zoals 900p of 720p. Om dat op te schalen naar native 2160p zou krachtigere hardware nodig zijn.

In de whitepaper staan een aantal aanvullende details over de hardware van Project Scorpio. Zo blijkt dat de console geen esram bevat. In de Xbox One zit 32MB van dit geheugen, geïntegreerd op de die van de cpu en gpu. Dit zeer snelle geheugen wordt gebruikt om te compenseren voor de relatief lage snelheid van het ddr3-geheugen dat Microsoft gebruikt in de Xbox One. Volgens Microsoft is het geheugen in de Scorpio-console snel genoeg om het zonder esram te kunnen stellen. De nieuwe console gebruikt gddr5-geheugen met een bandbreedte van 320Gbit/s. Ontwikkelaars moeten bij het maken van nieuwe games echter wel ondersteuning blijven bieden voor het esram van de Xbox One, zodat de game ook goed werkt op de huidige console. Het is niet toegestaan om games te maken die alleen werken op de nieuwe Scorpio-console.

Welke AMD-processorarchitectuur Microsoft precies gebruikt in Project Scorpio is nog niet bekend. Digital Foundry vermoedt dat het gaat om dezelfde Jaguar-cores als in de huidige Xbox One, PS4 en PS4 Pro, maar dan op een hogere kloksnelheid. Dat vermoeden is gebaseerd op het feit dat Microsoft aangeeft dat voor bepaalde processorintensieve taken, zoals animaties, ook upscaling kan worden gebruikt. Bij een game die op 60Hz draait, zou de cpu de animaties op 30Hz kunnen renderen en met interpolatie op 60Hz kunnen weergeven.

De whitepaper bevestigd dat Project Scorpio vier keer zoveel L2-cache krijgt als de Xbox One. Verder noemt het document nog eens de rekenkracht van zes teraflops. Microsoft maakte dat cijfer bij de aankondiging van de console al bekend. Daarmee is Project Scorpio ruim vier keer krachtiger dan de Xbox One en de One S-variant.