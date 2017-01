Door Mark Hendrikman, zaterdag 28 januari 2017 10:23, 7 reacties • Feedback

Microsoft heeft crossplatform-multiplayer tussen Xbox One en Windows ingevoerd bij Gears of War 4. Spelers op beide platformen kunnen nu tegen elkaar unranked social quick play-potjes spelen. Dat zijn wedstrijden die geen invloed hebben op spelersranglijsten.

Microsoft was de functionaliteit al langer aan het testen en heeft nu besloten deze openbaar te maken. Dit is vooral goed nieuws voor de spelers van de Windows-versie. Het bedrijf geeft namelijk aan dat gemiddeld 91 van de 100 spelers in de testfase op de Xbox One speelden. Oftewel, nog geen tien procent speelt op Windows. Zonder crossplatform-multiplayer zou deze groep dus moeilijker gamer kunnen vinden om mee te spelen.

De elementen Core en Competitive zullen niet crossplatform-compatibel worden. 'Hoewel de prestaties van spelers op de twee platformen erg dicht bij elkaar liggen, willen we de competities wel zo eerlijk mogelijk houden,' stelt Microsoft. Het bedrijf heeft nog andere plannen voor Core en Competitive op Windows 10, maar die worden niet bekendgemaakt op dit moment.

Microsoft kondigde de plannen aan tijdens de E3-gamebeurs van 2016 als onderdeel van het Xbox Play Anywhere-programma. Dat houdt in dat gamers die een door Microsoft uitgegeven game digitaal kopen, deze op de Xbox One en Windows kunnen spelen, mits de game voor die beide platformen uit is gekomen. Savegames en achievements zijn ook gesynchroniseerd. Ook multiplayer tussen de platformen is dankzij Play Anywhere mogelijk, maar dat moet per game wel ingeschakeld worden. Dat is nu voor Gears of War 4 dus het geval.