Door Mark Hendrikman, maandag 5 juni 2017 12:45

Horde Mode in Gears of War 4 krijgt nieuwe moeilijkheidsniveau's, skills, loot drops, 20 achievements en twee maps. Ontwikkelaar The Coalition noemt het de grootste update voor Gears of War 4 tot nu toe. De game zal na publicatie van de update ook tijdelijk gratis te proberen zijn.

Voor de Horde Mode, waarin menselijke spelers aanvallen van groepen computergestuurde vijanden moeten afslaan, zijn in totaal 15 nieuwe skills gemaakt. Iedere klasse in de game krijgt er drie bij. Zo is er bijvoorbeeld called shot voor de sniper, waarmee een speler een doelwit aangeeft en die vijand meer schade zal oplopen van alle opvolgende schoten, ongeacht wie die afvuurt. De Scout kan straks zijn cloak aanzetten, waarna hij onzichtbaar is voor vijanden mits hij stilstaat en in dekking zit.

Het spelen van Horde Mode kan nu ook tot loot drops leiden. Daarvoor moeten spelers de bazen van level 30, 40 of 50 verslaan. Deze drops bevatten een nieuwe skill en hoe hoger de moeilijkheidsgraad, hoe beter de skill. Op het gebied van moeilijkheidsgraden zijn er twee toevoegingen: inconceivable en ironman. Die eerste is simpelweg nog moeilijker dan het bestaande insane en ironman betekent dat het spel definitief voorbij is als een speler doodgaat. Deze toevoegingen gelden zowel voor Horde Mode als voor de singleplayercampagne.

The Coalition introduceert twee levels uit voorgaande games: Avalanche uit Gears of War 2 en Rust Lung uit Gears of War 3. Deze zijn speelbaar vanaf 13 juni, maar mensen met een season pass krijgen ze al op 6 juni. De update zelf verschijnt op 6 juni voor iedereen. Kort daarna, vanaf 9 juni, zal de game gratis en volledig te proberen zijn, tot 15 juni. In dat tijdsbestek krijgen spelers 10 uur speeltijd. Mocht 15 juni aanbreken voordat die 10 uur erop zitten, dan mogen spelers gewoon doorgaan tot ze wel aan de 10 uur zitten.