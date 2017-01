Door Sander van Voorst, vrijdag 27 januari 2017 21:07, 7 reacties • Feedback

Het Amerikaanse bedrijf Satechi heeft een meetapparaatje ge´ntroduceerd, waarmee gebruikers onder andere de spanning van usb-c-poorten kunnen controleren. Zo kan de meter tussen een apparaat en een usb-c-poort geplaatst worden.

De meter is bijvoorbeeld in staat om spanning en stroom inzichtelijk te maken. Het apparaat meet 6,3x2x0,8mm en wordt op de Satechi-site aangeboden voor een prijs van dertig dollar, omgerekend ongeveer 28 euro. Door het apparaat bijvoorbeeld tussen een usb-c-apparaat en een laptop te hangen, is het mogelijk om live inzicht te krijgen in de corresponderende waardes. De meter heeft een bereik tussen de 50mA en 10W, en tussen 4V en 20V.

Uit een Google-onderzoek bleek dat verschillende usb-c-kabels van derden gevaar kunnen opleveren bij het opladen van laptops. De reden daarvoor is dat zij niet voldoen aan de geldende specificaties. Door een verkeerde kabel te gebruiken, kan er bijvoorbeeld schade ontstaan aan een lader. Met het apparaat van Satechi zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om afwijkende waardes op te merken en schade te voorkomen.