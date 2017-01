Door Sander van Voorst, vrijdag 27 januari 2017 20:22, 15 reacties • Feedback

Apple heeft nieuwe aanbiedersinstellingen uitgebracht voor Vodafone Nederland. Daarmee wordt het mogelijk voor iPhone-gebruikers om te bellen via 4g, oftewel VoLTE. Eerder was het al mogelijk om via de wifiverbinding te bellen.

Door de nieuwe instellingen met versienummer 27.2 is het mogelijk voor klanten met minimaal een iPhone 6 en iOS 10.2.1 gebruik te maken van de functie, laat Robert Webbe van Vodafone op GoT weten. De geschikte toestellen zijn inmiddels op de website van Vodafone te vinden. In december schakelde Vodafone bellen via wifi in op iPhones. In de maand daarvoor begon de provider met het overzetten van klanten naar bellen via 4g, dat gold toen alleen voor gebruikers met een Android-toestel.

Bellen via 4g heeft onder andere het voordeel dat gebruikers beter bereikbaar zijn in gebieden waar geen of slechte 2g- of 3g-dekking is. Dit komt doordat de lage 800Mhz-frequentie van 4g beter in staat is om grote afstanden af te leggen en obstakels te doordringen. Andere voordelen zijn een snellere verbindingsopbouw en betere geluidskwaliteit. De 4g-verbinding blijft tijdens het bellen beschikbaar voor data.

Andere providers zijn eveneens bezig met de techniek, zo begon KPN in oktober met het aanbieden van VoLTE, net als Tele2 in december.