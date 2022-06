Websites van Oekraïense overheid zijn opnieuw getroffen door cyberaanval

Verschillende overheidswebsites zijn woensdag opnieuw getroffen door een cyberaanval, zegt de regering van het land. Het zou gaan om een ddos-aanval. Ook waren een aantal banken in het land doelwit. Het is de tweede grote cyberaanval op Oekraïense instellingen in een week tijd.

Volgens Oekraïne heeft woensdagmiddag een ddos-aanval plaatsgevonden op systemen van de overheid en op die van banken in het land. Tegenover Reuters laat de Oekraïense minister van Digitale Transformatie Mykhailo Fedorov weten dat er rond 16.00 uur lokale tijd een grote ddos-aanval is gestart. Onder andere de website van het parlement werd aangevallen.

Verschillende overheidswebsites zijn woensdagmiddag niet bereikbaar door de aanval. Het is niet bekend wat de impact is bij de banken die doelwit zijn. Oekraïne meent dat de aanvallen uit Rusland komen. De spanningen tussen de twee landen lopen hoog op sinds de Russische president Vladimir Poetin de twee Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk erkent als onafhankelijke staten.

Het is de tweede cyberaanval in korte tijd. Vorige week nog werd onder andere de website van het Oekraïense ministerie van Defensie offline gehaald met een aanval. Ook werden twee banken getroffen door aanvallen van hackers. Dinsdag bleek uit onderzoek van NRC dat deze aanvallen werden gedaan via een hostingbedrijf in het Nederlandse Wormer.

Nederland heeft 'cybersteun' geboden aan Oekraïne en minister van Defensie Kajsa Ollongren meldt dinsdag dat deze hulp is geaccepteerd door het land. Het is vooralsnog onduidelijk wat Nederland precies gaat doen.