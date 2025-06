Pro-Russische groep ddos't Nederlandse ziekenhuizen, website UMCG onbereikbaar

'Enkele' Nederlandse ziekenhuizen zijn door de pro-Russische groep Killnet bestookt met ddos-aanvallen. De website van het UMCG in Groningen is daardoor onbereikbaar. Er zouden geen risico's voor de patiëntveiligheid zijn.

Zorgbeveiligingscentrum Z-CERT zegt dat 'enkele' ziekenhuizen getroffen zijn door ddos-aanvallen en dat Killnet hierachter zit. Hoeveel en welke ziekenhuizen zijn getroffen, is niet duidelijk. "Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er risico's voor de patiëntveiligheid zijn geweest", schrijft Z-CERT. Dit centrum zegt de aanvallen nog nader te onderzoeken.

In ieder geval de website van het universitaire ziekenhuis van Groningen is door de aanval onbereikbaar. Volgens RTV Noord is de website van het UMCG sinds zaterdag niet te bereiken. De website met medische dossiers van de patiënten is niet aangevallen, waardoor patiënten nog steeds operaties, medicijnen, afspraken en hun ziektegeschiedenis kunnen inzien. De aanval gaat volgens het UMCG in golven.

Killnet heeft het volgens RTL Nieuws daarnaast gemunt op ziekenhuizen in onder andere Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het motief van de groep is de steun van deze landen aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Killnet is een cybercrimegroep die vaker ddos-aanvallen uitvoert. Vorige week waren er bijvoorbeeld aanvallen tegen Duitse luchthavens, overheidsorganen en financiële instellingen, meldt Security Week. In oktober waren er ddos-aanvallen tegen Amerikaanse vliegvelden.

Het is niet duidelijk of de aanvallers directe banden hebben met de Russische overheid. Cybercriminelen worden in Rusland vaak niet direct aangestuurd door het Kremlin, maar de overheid gedoogt de bendes wel zolang die geen Russische instellingen of burgers aanvallen.