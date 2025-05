Amerikaanse websites vliegvelden doelwit van Russische hackers

Veertien websites van Amerikaanse vliegvelden zijn maandag getroffen door cyberaanvallen van de Russische hackersgroepering Killnet. Het zou om de publieke websites gaan, waardoor het daadwerkelijke vliegverkeer ongehinderd bleef.

Onder meer Hartsfield-Jackson International Airport en Los Angeles International Airport werden volgens CNN slachtoffer van ddos-aanvallen uitgevoerd door Killnet. Enkele uren later zouden de meeste getroffen websites weer toegankelijk zijn, terwijl vliegreizen en wachttijden niet beïnvloed zouden zijn. Wel zou het gedurende de cyberaanvallen lastig zijn geweest voor consumenten om vluchten te boeken via de betreffende websites.

Killnet is een pro-Russische hackersgroepering die sinds de invasie van Oekraïne door Rusland meerdere cyberaanvallen tegen NAVO-landen uitvoerde. In bijna alle gevallen ging het om ddos-aanvallen op websites van overheidsinstanties. Zo werd vorige week nog de verantwoordelijkheid opgeëist voor cyberaanvallen op Amerikaanse overheidswebsites. Het is niet duidelijk of de hacktivisten directe banden met Moskou hebben of op eigen houtje opereren. Killnet was eerder dit jaar doelwit van hackersgroepering Anonymous na vermeende dreigingen tegen Italiaanse openbare diensten.