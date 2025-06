Britse krant: smartphone voormalige Britse premier Truss was jaar lang gehackt

De smartphone van Liz Truss, de ex-premier van het Verenigd Koninkrijk zou van september 2021 tot en met september 2022 gehackt zijn geweest door Russische geheim agenten. Dat schrijft de Britse krant The Mail on Sunday. Truss was toen nog minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens The Mail on Sunday is een groot aantal berichten in handen van Russische hackers gevallen. Daarin stond naar verluidt gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne die Truss had gedeeld met andere ministers van Buitenlandse Zaken. Volgens The Mail on Sunday bestonden de berichten ook uit "gedetailleerde discussies over wapenleveringen".

Er zouden ook privéberichten onderschept zijn die Liz Truss heeft verzonden naar Kwasi Kwarteng, de voormalige Britse minister van Financiën. Daarin zou onder andere kritiek op de voormalige Britse premier Boris Johnson zijn geuit. Volgens The Mail on Sunday bestond door deze berichten een verhoogd risico dat Liz Truss tijdens haar premierschap afgeperst kon worden.

De hacking is naar verluidt afgelopen zomer al ontdekt, toen Truss zich kandidaat had gesteld om de leider van de Britse Conservatieve partij te worden en op die manier eerste minister van het Verenigd Koninkrijk te worden. Haar voorganger, Boris Johnson, zou op de hoogte zijn gebracht van de hacking, maar besloot samen met zijn kabinetssecretaris om niet te communiceren over de zaak. De oppositie in het Britse parlement heeft een onafhankelijk onderzoek gevraagd om na te gaan of de berichtgeving van The Mail on Sunday daadwerkelijk klopt.