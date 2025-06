AMD zegt prestatieproblemen Ryzen 7000-cpu’s in games te onderzoeken

AMD zegt dat het prestatieproblemen met Ryzen 7000-cpu’s in sommige games aan het onderzoeken is. Het bedrijf heeft op dit moment nog geen oorzaken gevonden en vermoedt dat gameontwikkelaars optimalisaties moeten doorvoeren.

AMD verwijst in een statement ook naar de introductie van haar nieuwe architectuur. Een dergelijk moment kan volgens het bedrijf soms voor abnormale testresultaten of prestaties zorgen bij computersystemen. Dit was volgens het bedrijf ook te verwachten en is volgens AMD ook geen nieuw fenomeen.

De reactie van AMD komt er nadat de redactie van techwebsite Tom’s Hardware heeft ontdekt dat Ryzen 7000-cpu’s die gemaakt zijn met een single-ccd-chipletontwerp bij games zoals Warhammer 3, Cyberpunk 2077 en F1 2022, beter presteerden dan de Ryzen 7000-cpu’s die een dual-ccd-chipletontwerp hadden met meer cores. Tom’s Hardware heeft de gameprestaties van Ryzen 7000 getest in een pc-systeem met een Asus RTX 4090 ROG Strix OC-gpu en deed alle driver en bios-updates die bij deze pc-onderdelen horen. De techwebsite vermoedt dat sommige games geoptimaliseerd zijn voor cpu’s met minder cores en threads en dat de Ryzen-cpu’s met minder cores daarom ook beter presteerden.

Update, 14u50: Info toegevoegd over het pc-systeem waarmee Tom's Hardware tot de resultaten kwam.