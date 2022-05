Xbox laat streamers gameplay weer direct uitzenden op Twitch via dashboard

Xbox maakt het voor streamers mogelijk om hun gameplay direct uit te zenden naar Twitch. Deze integratie maakt het makkelijker om een stream te starten op een Xbox-console. De functie verscheen in oktober al voor Xbox Insiders.

Xbox en Twitch maken de nieuwe streamfunctionaliteit per direct beschikbaar op de Xbox Series X/S en Xbox One. Vanuit het dashboard kan een gebruiker tijdens het gamen kiezen om live te gaan en een Twitch-stream te starten. Het Twitch-account waarmee je wil streamen kan aan de Xbox gelinkt worden door een qr-code te scannen met je smartphone. In oktober vorig jaar werd de streamintegratie beschikbaar gemaakt voor Xbox Insiders. Daarna bleef het enige tijd stil. Nu rolt Xbox de mogelijkheid om te streamen vanaf Xbox uit voor alle gebruikers.

Streamers kunnen in de opties voor hun live stream een headset en webcam toevoegen aan de stream. Daarnaast kunnen ze de resolutie en bitrate aanpassen. Ook ondersteunt het livestreamen naar Twitch op de Xbox Series X/S ook de quick resume-functie. Dit houdt in dat je tijdens het spelen van een game binnen een paar seconden kunt wisselen tussen games. De stream herkent dit volgens Xbox en zal de streaminformatie op Twitch aanpassen naar de game waar je naar wisselt.

Streamen vanaf Xbox op Twitch was al mogelijk in het verleden op de Xbox One. Deze integratie werd alleen in 2017 weer verwijderd toen Microsoft met zijn eigen streamplatform kwam. Dit platform ging later op in Mixer en moest de streamingdienst worden van Microsoft en de grote concurrent van Twitch. Het lukte Microsoft alleen niet om kijkers aan zich te binden en daarom besloot het bedrijf om in 2020 de stekker uit Mixer te trekken.