Animatieserie Dragon Age: Absolution komt op 9 december naar Netflix

Dragon Age: Absolution verschijnt vanaf vrijdag 9 december op Netflix, bevestigt de streamingdienst. De animatieserie bestaat uit zes afleveringen en wordt gemaakt in samenwerking met ontwikkelaar BioWare.

Netflix bevestigt de releasedatum van Dragon Age: Absolution in een nieuwe, twee minuten durende trailer. De serie speelt zich af in Tevinter, eveneens de setting voor de komende Dragon Age-game Dreadwolf. In de animatieserie 'gaat een groep magiërs, vechters en dieven de strijd aan met een sinistere kracht die een gevaarlijk artefact bezit'. De serie volgt daarbij hoofdpersonage Miriam. Netflix schrijft dat de Absolution 'volwassen onderwerpen als vrijheid, macht en corruptie' aansnijdt.

De serie is gemaakt 'in nauwe samenwerking' met BioWare en diens schrijvers en creative directors. De animatieserie wordt geproduceerd door de Zuid-Koreaanse studio Red Dog Culture House, die eerder ook de The Witcher: Nightmare of the Wolf-animatiefilm maakte. Mairghread Scott is de showrunner van de serie. Zij heeft eerder Justice League Dark: Apokolips War en diverse episodes van Transformers-animatieseries geschreven.

Netflix kondigde de komst van Dragon Age: Absolution eerder dit jaar al aan. BioWare werkt momenteel ook aan een vierde game in de serie, Dragon Age: Dreadwolf. De studio maakte onlangs bekend klaar te zijn met het ontwikkelen van de alfaversie daarvan. Het is niet bekend wanneer de game uitkomt.