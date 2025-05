Videovergadersoftware Google Meet krijgt automatische transcripties in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees. De functie komt als eerste uit in het Engels, waarbij de andere talen volgend jaar volgen. Wanneer en of Nederlands zal volgen, is onbekend.

Google exporteert de transcriptie naar een Google Docs-document, meldt Techcrunch. Daardoor kunnen gebruikers teruglezen wat aanwezigen tijdens een virtuele vergadering hebben gezegd. Het is onduidelijk of de functie standaard aan staat of dat gebruikers het handmatig moeten aanzetten. Het maken van opnames was al jaren mogelijk, maar het transcriberen vereiste tot nu toe software van derden.

De functie is als eerste beschikbaar in het Engels. De talen Frans, Duits, Spaans en Portugees volgen in 2023. Of en wanneer Nederlands op de roadmap staat, is onbekend. Google heeft al jaren spraakherkenning in het Nederlands en moet daarvoor ook woorden en zinnen herkennen. Meet krijgt daardoor een functie die al langer in concurrent Microsoft Teams mogelijk was.

De Companion-modus voor Meet, waarbij gebruikers bij een hybride vergadering vanaf een eigen apparaat inloggen zonder beeld en geluid, komt naar de mobiele versie van de app. Google voegt bovendien de mogelijkheid in om eigen emoji's te maken voor Chat, zijn chatprogramma voor werk. Concurrent Slack heeft dat al jaren. Google doet de aankondigingen op zijn eigen Cloud Next-evenement, dat dinsdag begint. Een overzicht van alle aankondigingen is te vinden bij 9to5Google.