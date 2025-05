Google wil to-do's en herinneringen samenbrengen in Google Tasks

Google wil van Google Tasks de centrale hub maken voor zowel to-do's als herinneringen. Google Tasks moet straks vanuit zowel Gmail als Calendar te gebruiken zijn en synchroniseren tussen de verschillende systemen.

In een blog kondigt Google aan dat het eenvoudiger moet worden om zowel to-do's als herinneringen toe te voegen aan Google Tasks. Het idee is dat Google Tasks de centrale plek moet worden om to-do-lijsten te maken en herinneringen in te stellen. Daarnaast moet Google Tasks op te roepen zijn vanuit Gmail en Calendar.

Deze verschillende functionaliteiten zijn nu nog verdeeld over verschillende apps van Google. Naast Google Tasks, is er een apart herinneringensysteem in Google Calendar en dan is er ook nog Google Keep waarmee lijstjes gemaakt kunnen worden. Hoe Google Keep precies in het nieuwe plan van Google past, wordt niet duidelijk.

In Gmail moet het vanuit de inbox en Google Chat mogelijk worden om direct een taak toe te voegen aan een to-do-lijst. Ook vanuit Google Calendar kunnen straks taken aan de to-do-lijst worden toegevoegd en zelfs Google Assistant moet Google Tasks gaan ondersteunen.

De update voor Google Tasks moet ergens in de komende maanden beschikbaar worden. Google gaat de komende tijd een select aantal gebruikers alvast toegang geven om de nieuwe functionaliteiten te testen.