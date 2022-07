YouTube beperkt picture-in-picture op iPhones in Europa tot betalende gebruikers

Google beperkt in de landen buiten de VS picture-in-picture in de YouTube-app voor iPhones en iPads tot betalende abonnees. Dat heeft het bedrijf laten weten. De functie werkt al langer op Android en komt nu ook naar iOS en iPadOS.

YouTube pip op Android

Als een video speelt, kunnen YouTube Premium-abonnees omhoog vegen om naar het thuisscherm te gaan, waarna de video doorspeelt in een klein venster ergens op het scherm, zegt Google. Dat kunnen abonnees met muziekvideo's en andere video's. Betalende gebruikers kunnen de functie ook uitgeschakeld houden. Dan kunnen video's op de achtergrond blijven spelen, zonder klein venster op het scherm.

De functie werkt in de VS ook voor niet-betalende gebruikers, maar is dan voorbehouden aan niet-muziekvideo's, zo zegt het bedrijf. Het is onbekend waarom Google deze functie beperkt houdt tot de Verenigde Staten. Dat doet het bedrijf ook op Android. Google testte de functie sinds augustus vorig jaar. De YouTube TV-dienst heeft picture-in-picture sinds dit voorjaar. Voor de functie is iOS 15 of hoger vereist, zo zegt het bedrijf.