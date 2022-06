YouTube laat Premium-gebruikers picture-in-picture inschakelen op iOS

YouTube-gebruikers met een Premium-abonnement kunnen op iOS picture-in-picture inschakelen. De functie is nu uitgebracht als experimentele functie die door gebruikers handmatig ingeschakeld moet worden. Het experiment loopt tot 31 oktober.

YouTube pip op Android

Gebruikers kunnen nu naar YouTubes pagina voor experimentele functies, waar ze een Try it out-knop zien wanneer ze zijn ingelogd met een Premium-account, meldt 9to5Google. Bij het drukken op deze knop bij de picture-in-picture-modus, schakelt de YouTube-app deze functie in. Gebruikers kunnen met picture-in-picture naar een verkleinde YouTube-video kijken terwijl ze andere apps gebruiken. Volgens 9to5Google werkt pip op zowel op iPhone als iPad, al moeten gebruikers wellicht de YouTube-apps herinstalleren.

Het gaat om een experimentele functie; er kunnen dus nog bugs in zitten. YouTube spreekt zelf over een bug waarbij het vergrendelen van het apparaat ervoor zorgt dat de video wordt gepauzeerd. Gebruikers kunnen deze video wel weer verder af laten spelen met de knoppen in het lockscreen. De videodienst zegt dit nog te willen verbeteren.

YouTube kondigde de picture-in-picture-modus voor iOS in juni aan; toen konden enkele Premium-gebruikers in de VS de modus gebruiken. Later moet de functie ook naar gratis iOS-gebruikers komen, al is het nog niet duidelijk wanneer. Het is eveneens onduidelijk wat er gebeurt als 31 oktober, de einddatum van het experiment, is verstreken. Bij Android is de pip-modus al langer te gebruiken met de YouTube-app en een Premium-account.