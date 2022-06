YouTube gaat hoofdstukken apart in zoekresultaten tonen

YouTube gaat hoofdstukken van video's apart in de zoekresultaten tonen, maakt het videoplatform dinsdag bekend. Als een video hoofdstukken bevat en de opgegeven zoektermen overeenkomen met een hoofdstuk, krijgen gebruikers het hoofdstuk apart te zien in de resultaten.

Door hoofdstukken in de zoekresultaten te tonen wil YouTube gebruikers preciezer laten kiezen wat het meest relevant is voor hun op dat moment. Tot nu toe werden alleen losse video's met een thumbnail getoond. In de nieuwe manier van zoeken toont YouTube de aparte hoofdstukken onder de video in de resultaten.

De hoofdstukken in video's werden in mei 2020 toegevoegd aan het platform en laten de maker een video in stukken opknippen en taggen. Kijkers kunnen vervolgens bepaalde delen overslaan of meteen het hoofdstuk aanklikken dat ze willen zien. YouTube heeft de functionaliteiten van de hoofdstukken langzaam uitgebreid. Zo kregen Android-gebruikers afgelopen juni de mogelijkheid om hoofdstukken te delen via een link.

Naast het tonen van videohoofdstukken gaat YouTube ook previews tonen in de mobiele app. Op desktop kon je al een korte preview zien van een video, maar op mobiel werd alleen een statische thumbnail getoond.

Tot slot maakte YouTube ook bekend te gaan experimenteren met het tonen van relevante zoekresultaten buiten YouTube. Als voorbeeld noemt YouTube links naar resultaten uit Google. Het videoplatform geeft nog maar weinig details over wanneer deze links worden getoond. Het experiment loopt op dit moment voor mobiele gebruikers in Indonesië en India. Afhankelijk van de feedback van gebruikers, zal het experiment naar andere landen worden uitgebreid.