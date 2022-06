Nura gaat nieuwe Nurabuds exclusief aanbieden via abonnement

Audiofabrikant Nura heeft dinsdag nieuwe Nurabuds aangekondigd. Opvallend aan de earbuds is dat ze niet te koop zijn, maar alleen via een abonnementsdienst gebruikt kunnen worden. De dienst is vooralsnog alleen aangekondigd voor de VS, VK en Australië.

In het persbericht van Nura is te lezen wat de voorwaarden zijn van het abonnement. Leden krijgen elke 24 maanden nieuwe earbuds. Daarvoor moeten ze 5 dollar per maand betalen en eenmalige aansluitkosten van 19 dollar. Als het abonnement wordt opgezegd deactiveert Nura de earbuds en moeten ze worden teruggestuurd naar de fabrikant.

De Nurabuds geven 4 uur luisterduur, met nog eens 10 uur wanneer ze worden opgeladen in de case. De earbuds ondersteunen Bluetooth 5.0 en hebben ruisonderdrukking. De luisterprofielen die op de meeste Nura-producten worden ondersteund, kunnen niet worden aangemaakt met de Nurabuds. Wel kunnen profielen vanaf andere Nura-producten worden gekopieerd naar de Nurabuds.

Voor wie wel Nura earbuds, maar geen abonnement wil, heeft de fabrikant nog wel de Nuratrue earbuds. De accuduur van deze buds is 6 uur met nog eens 24 uur door ze op te laden via het doosje. De Nuratrue zijn wel verkrijgbaar in Nederland en kosten 229 euro.

Nura is niet het eerste bedrijf dat met een abonnement komt voor hoofdtelefoons. Het Nederlandse Gerrard St. biedt ook koptelefoons aan via een abonnement. De Nederlandse aanbieder heeft nog geen earbuds. Het is niet bekend of Nura het abonnement ook naar Nederland gaat brengen.