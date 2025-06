Fastned heeft meer dan 250 snellaadstations voor elektrische auto's

Fastned heeft sinds donderdag meer dan 250 operationele laadstations voor elektrische auto's in zijn netwerk. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Fastned wil zijn netwerk in 2030 hebben uitgebreid tot in totaal 1000 snellaadstations.

Fastned schrijft dat het bedrijf op donderdag twee nieuwe snellaadstations opende, waarvan een in Frankrijk en een in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee heeft het naar eigen zeggen nu meer dan 250 snellaadstations in zijn netwerk. Het Nederlandse bedrijf heeft die stations in zes verschillende landen. Naast Nederland, Frankrijk en het VK staan er ook laadstations in Duitsland, Zwitserland en België.

Het bedrijf wil naar eigen zeggen het komende decennium doorgroeien en hoopt in 2030 een netwerk van duizend laadstations op drukke locaties hebben. In oktober zei het bedrijf dat het al meer dan 1000 laadpalen heeft, die toen verdeeld waren over 210 laadstations. Het bedrijf zei begin vorig jaar dat het bedrijf verwachtte eind 2022 al meer dan 250 laadstations te hebben.