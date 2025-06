Razer brengt rijkelijk uitgerust BlackWidow V4 Pro-toetsenbord van 270 euro uit

Razer heeft de BlackWidow V4 Pro uitgebracht. Het bedrade toetsenbord is uitgerust met veel functionaliteiten en aankleding. Hij heeft rgb-verlichting, acht macroknoppen, mediabediening, en twee draaiknoppen. Razer vraagt er 270 euro voor.

De draaiknop linksboven het bord draaien gebruikers met een 'klok'-oriëntatie en de draaiknop rechtsboven 'rolt' juist, zoals Razers beelden ook tonen. Voorbeelden die het Amerikaanse bedrijf geeft van functionaliteiten van de draaiknop linksboven zijn apps wisselen, tabs wisselen, zoomen, scrollen, de helderheid van de leds aanpassen en meer. De 'roller' is goed geschikt voor zaken als volume, schermhelderheid en andere mediagerelateerde zaken, aldus de maker.

Kopers hebben de keus uit twee soorten switches: de green en de yellow, beide door Razer zelf gemaakt. Groen is een switch met zowel een tactile bump als een klikgeluid en geel is een lineaire switch die minder geluid maakt en geen bump heeft. Razer heeft een webpagina waarop het meer technische details over de switches geeft. Bovenop de switches zitten doubleshot abs-keycaps.

Van al die knoppen zijn er vijf macrotoetsen. Die kunnen dus ingesteld worden om veel verschillende functionaliteiten of combinaties van functionaliteiten te vervullen. Vijf zijn gewone toetsen en drie zijn kleinere toetsen die meer aan de zijkant van het apparaat zitten.

De BlackWidow V4 Pro heeft verder een usb-2.0-passthroughpoort, een behuizing van 5052-aluminium, een polling rate van 8000Hz en opslagruimte voor vijf verschillende profielen, waarin de instellingen opgeslagen zijn. 'In de cloud' kunnen een onbeperkt aantal profielen opgeslagen worden. Ook is een magnetische polssteun van kunstleer inbegrepen. Deze heeft eveneens rgb-leds.

Razer heeft de BlackWidow V4 Pro per direct op de markt gebracht. Het toestenbord is zowel bij losse verkooppunten te koop als bij Razer zelf.