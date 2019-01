Facebook gaat prijs Oculus Rift wereldwijd verlagen

Facebook gaat de prijs van de vr-headset Oculus Rift in combinatie met de Touch-controllers wereldwijd verlagen. De prijs in de VS is al met 50 dollar omlaag gegaan, die in de Benelux is nog gelijk gebleven.

De permanente prijsverlaging zal in de komende week gaan plaatsvinden, meldt UploadVR. De prijs in de VS is omlaag gegaan van 399 dollar naar 349 dollar. Die in de Benelux staat nog altijd op 449 euro, maar die gaat dus in komende week omlaag. Vermoedelijk zal daar tussen 40 en 50 euro afgaan, maar daarover heeft het bedrijf geen uitspraken gedaan.

Het is niet voor het eerst dat de prijs van de vr-headset omlaag gaat. Eerder gebeurde dat ook al. De Rift is sinds 2,5 jaar te koop in de Benelux. Er gaan geruchten dat er een opvolger aankomt dit jaar, maar daar heeft Facebook nog niets over gezegd. Concurrent HTC kondigde op CES wel nieuwe modellen aan: de Vive Cosmos en Vive Pro Eye.