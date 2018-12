Update voor FIFA 19 moet lag tijdens onlinematches verhelpen

De zesde update voor FIFA 19 moet lagging tijdens onlinematches verhelpen en verminderen. Inmiddels is de update live voor de pc-versie. EA belooft dat de updates voor de PlayStation 4- en Xbox One-versies later deze week volgen.

In de FIFA 19-'pitch notes' meldt het ontwikkelteam dat het de gameplay-responstijden voor onlinemodi in het geval van een gebrekkig netwerk heeft verbeterd. De vertraagde responstijden waren al langer een probleem in FIFA 19 en vormden een van de grootste bronnen van klachten uit de community, erkent het team. De vermelde modi zijn FUT Champions, FUT Division Rivals, FUT Online Draft, FIFA Pro Clubs en FIFA Co-op Seasons.

Het team benadrukt in het bericht dat het al geruime tijd op de hoogte was van de problemen met lagging. "We hebben een probleem opgemerkt waarbij de algemene gameplay-responstijden in online matches negatief benvloed konden worden door de gebrekkige netwerkverbinding van een enkele speler, wat niet de bedoeling is. Voortaan moeten de gameplay-responstijden worden ondersteund door de eigen verbinding van iedere speler", licht het team toe.

Het is niet bekend of dit de enige bron van lagging in de onlinematches is. Het ontwikkelteam zegt dat het nog onderzoek doet naar andere mogelijke oorzaken en problemen.