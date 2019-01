Huawei Mate 20

Het nadeel van Huaweis strategie om Pro-versies van zijn smartphones uit te brengen, is dat er ook niet-Pro-versies bestaan. Zoals het weglaten van de naam Pro al doet vermoeden, gaat het om modellen met iets minder indrukwekkende specsheets. De aandacht voor de P20 viel vorig voorjaar helemaal in het niet bij die voor de P20 Pro; in de Pricewatch klikten jullie 33 keer zo vaak op die laatste.

Bij de Mate-serie is die verhouding anders. De Pro is ook nu weer populairder, maar in december en januari, ruim na het online gaan van de review van de Mate 20 Pro dus, klikten jullie 2,5 keer zo vaak op de Pro als op de Mate 20.

Dat ligt zeker niet aan de Mate 20 Pro. Het is namelijk een van de indrukwekkendste smartphones van 2018, maar de Mate 20 mag er zeker ook zijn. Hij heeft niet dezelfde camera's als de Mate 20 Pro, maar wel dezelfde soort cameraset-up met drie verschillende brandpuntsafstanden. Hij heeft bovendien een grote accu en lange accuduur. Daarnaast heeft hij een 3,5mm-jack, iets dat de Pro niet heeft. Wie twijfelt tussen de Mate 20 en Mate 20 Pro, zal een lastige keuze hebben, want geen van beide is perfect.