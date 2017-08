Dwarslaesiepatiënt zet eerste stappen met exoskelet van studenten

Studenten van de TU Delft hebben het exoskelet die ze onder de naam March II ontwikkelen, werkend getoond. De piloot van het team, een dwarslaesiepatiŽnt, zette de eerste stappen. In oktober doen ze mee aan de Cybathlon Experience-competitie.

De studenten demonstreerden de March II tijdens een testdag. Hierbij maakte Ruben de Sain enkele van de eerste stappen. De piloot volgde eerder een revalidatieprogramma met een commercieel exoskelet bij de Sint Maartenskliniek bij Nijmegen. De Sain gaat na de eerste stappen een intensief trainingstraject volgens met de March II, als voorbereiding op de Cybathlon Experience.

De studenten willen bij deze competitie aantonen dat hun exoskelet vrijwel volledige mobiliteit binnen handbereik brengt en in te zetten is voor relatief zware taken voor mensen met verlamde benen, zoals het opstaan uit een diepe sofa en traplopen. De Cybathlon Experience is een wedstrijd waar bionische para-atleten met exoskeletten van bedrijven en universiteiten alledaagse handelingen moeten verrichten. De competitie vindt in oktober plaats in Dusseldorf.

De 31 studenten hebben een jaar gewerkt aan de March II. Het ontwerp onthulden ze in maart. Het gaat om een exoskelet dat aan weerszijden van de benen van de drager zit, elektronica aan de achterzijde heeft, over complexe gewrichten beschikt en een uitgebreid feedbacksysteem biedt.