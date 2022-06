CBS: oprichtingen webwinkels zijn met 47 procent toegenomen

In het derde kwartaal van dit jaar zijn er in Nederland 47 procent meer webwinkels opgericht dan in dezelfde periode vorig jaar. Die sterke stijging komt volgens het CBS door de coronapandemie. Oprichtingen van andere bedrijven daalden juist.

Volgens cijfers van het CBS zijn in het afgelopen kwartaal 16 procent minder bedrijven opgericht. Met name in de reisbranche en horeca daalden de oprichtingen sterk ten opzichte van een jaar geleden. Er werden echter veel meer webwinkels opgericht. Uit de cijfers van het CBS is op te maken dat het gaat om 6443 oprichtingen van webshops, terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder er 4383 waren.

Door die sterke groei is de categorie handel nu voor het eerst de sector met de meeste bedrijfsoprichtingen in Nederland. Het CBS geeft in zijn grafieken geen losse cijfers voor webshops, maar schaart die onder handel, waar ook fysieke ondernemingen worden geteld. De sector was in het afgelopen kwartaal goed voor 9190 oprichtingen.

De groei aan het aantal opgerichte webshops is vermoedelijk versterkt door de coronapandemie, maar de sector groeit los daarvan ook hard in de afgelopen jaren. Zo meldde CBS begin dit jaar dat er in 2019 ruim vijftienduizend webwinkels waren opgericht en dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.