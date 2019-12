Een derde van de Nederlandse online shoppers klaagt over te late levering

Van de Nederlandse webwinkelklanten in 2019 ervoer 34 procent problemen met te late levering. Dat is toegenomen ten opzichte van 2015, toen 23 procent daar over klaagde. In het algemeen hebben meer online shoppers problemen ervaren.

Na te late levering leidden technische problemen bij het bestellen of betalen tot veel klachten: 34 procent ervaart hier problemen mee, gevolgd door het ontvangen van verkeerde of beschadigde goederen, met 14 procent. In 2015 ging het bij deze categorieën om respectievelijk 23 en 12 procent. De cijfers blijken uit onderzoek van het CBS, dat in 2019 onder 5600 mensen van 12 jaar of ouder ondervroeg.

Van alle Nederlandse online consumenten had 51 procent een of meer problemen bij het kopen bij webwinkels. In 2015 was dat 40 procent. In de periode van 2015 tot en met 2019 nam het percentage online kopers van 12 jaar en ouder toe van 70 procent tot 79 procent. Van de 11,8 miljoen online shoppers in 2019 zeiden 1,6 miljoen, oftewel 11 procent, nog nooit iets online gekocht te hebben. Dit was 15 procent in 2015.

Zo'n 30 procent van de online consumenten kocht in 2019 producten op het gebied van software, hardware en elektronica. In 2015 ging het om een kwart. De meeste shoppers kochten kleding en sportartikelen: 55 procent.