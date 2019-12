NS wil wifitracking inzetten in de trein voor zitplaatszoeker

De Nederlandse Spoorwegen willen wifitracken in de trein invoeren voor treinreizigers. De bedoeling is dat reizigers met behulp van de techniek vrije zitplaatsen kunnen vinden met de NS-app.

De NS is bezig met wifitracking in de trein, maar een definitief besluit is nog niet genomen en de uiteindelijke invoering is afhankelijk van toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat meldt Udo Oelen, directeur privacy van de NS, aan Trouw. Hij erkent dat het een beladen onderwerp is maar zegt de privacy te respecteren en niemand te willen volgen: "We willen waarborgen dat het mac-adres van de telefoon wel geteld wordt door de sensor, maar dat dit mac-adres niet echt wordt geregistreerd."

De NS gebruikt wifi- en bluetoothtracking al op stations om reizigersstromen in kaart te brengen. De Autoriteit Persoonsgegevens deed in het verleden onderzoek naar de impact op de privacy en de beveiliging van de gegevens.

De ov-organisatie wil wifitracken gebruiken om de zitplaatszoeker van zijn app te verbeteren. Nu gebruikt de NS gegevens van gewichtssensoren in de sporen om inzicht te krijgen in welke delen van treinen het druk is en niet. Die sensoren zijn oorspronkelijk bedoeld voor goederentreinen maar niet overal aanwezig. Daarnaast moeten bij nieuwere treinen sensoren aanwezig zijn in stoelen om in detail in kaart te kunnen brengen waar plekken vrij zijn in treinen.