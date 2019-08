Valve: er komen geen exclusives op Chinese versie Steam

De aankomende Chinese versie van Steam krijgt geen exclusieve games, zegt Valve. Als een game op Steam China beschikbaar komt, is het de bedoeling dat die elders ook speelbaar zal zijn. Valve zegt nog altijd niet wanneer Steam China uitkomt.

De bedoeling van Steam China is om de servers dichterbij te kunnen zetten voor Chinese gebruikers, zegt Valve-topman DJ Powers in gesprek met Eurogamer. Zo moeten de laadtijden omlaag. Ook is het mogelijk om de content te lokaliseren en bepaalde games niet aan te bieden als dat niet mag van de Chinese wetgeving.

Valve kondigde Steam China vorig jaar aan. Dat gebeurt in samenwerking met het Chinese Perfect World, waardoor Steam China goedkeuring kan krijgen van de Chinese overheid. Dat moet de dienst beschermen tegen blokkades. Steam is nu beschikbaar in China, maar is eerder al eens geblokkeerd geweest. Fora van Steam zijn wel geblokkeerd in China, maar die moeten uiteindelijk wel in Steam China komen.

Perfect World is een groot Chinees game- en filmbedrijf dat al sinds 2012 met Valve samenwerkt. In dat jaar verkreeg het Chinese bedrijf de licenties voor het distribueren van Dota 2 en later Counter-Strike: Global Offensive, twee belangrijke e-sporttitels in China. Valve heeft nog niets laten zien van de interface voor Steam China.