Apple stelt regels voor kinder-apps in App Store uit

Apple stelt de invoering van strengere regels rondom trackers en advertenties in apps voor kinderen uit. De regels hadden in september moeten ingaan, maar Apple gaat in gesprek met ontwikkelaars om te regelen dat bonafide ontwikkelaars niet getroffen worden.

De regels komen er nog steeds op een later moment, zegt Apple-topman Phil Schiller in een artikel van The Washington Post. Apple kondigde de strengere regels in juni aan. Ze moeten kinderen beschermen door beperkingen op te leggen aan datatrackers en advertenties in apps voor kinderen. Zo mogen geautomatiseerde advertenties niet meer, omdat die te vaak ongepaste advertenties zouden laten zien. Apple heeft geprobeerd om dat op te lossen met de advertentiebedrijven, maar dat is niet gelukt.

Ontwikkelaars van kinderapps zijn bang dat ze apps niet langer of niet langer gratis kunnen aanbieden na invoering van de nieuwe regels. Bovendien denken ze dat ontwikkelaars eromheen gaan werken door een app of game aan te bieden alsof het voor volwassenen is. Veel apps die kinderen gebruiken zijn oorspronkelijk voor volwassenen, zoals ChatLive of een game als Fortnite. Bij apps voor volwassenen gelden de regels niet.

Het opleggen van de regels roept volgens het artikel vragen op over de macht die Apple over ontwikkelaars heeft met de App Store. Er is voor ontwikkelaars van iOS-apps geen alternatief voor de App Store. Onder meer de Nederlandse consumentenautoriteit ACM doet onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van Apple in de App Store.