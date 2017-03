Door Arnoud Wokke, vrijdag 17 maart 2017 07:32, 27 reacties • Feedback

Een analyse van Chipworks heeft uitgewezen dat de Nintendo Switch een Nvidia Tegra X1-soc aan boord heeft. De die shots van beide socs komen vrijwel exact overeen. De soc is beschikbaar sinds medio 2015, al is hij niet veel gebruikt in apparaten.

Dat de Switch de X1 aan boord heeft, blijkt uit een update van de teardown van Chipworks, een bedrijf dat veel hardware uit elkaar haalt en analyseert. Dat de soc van Nvidia is, is geen verrassing, maar de aanname was tot nu toe dat Nintendo een eigen variant van de X1 aan boord zou hebben. Dat blijkt niet het geval: het gaat om de standaardversie van de Tegra X1.

TSMC fabriceert de soc, die Nvidia vooral aanprijst vanwege de gpu-prestaties. De GM20B-gpu is gebaseerd op de Maxwell-architectuur en heeft 256 cudacores op maximaal 1GHz. De processorkernen zijn vier Cortex A57-kernen op hoge frequentie en vier zuiniger Cortex A53-kernen. Daarmee is die layout gelijk aan die van veel socs uit 2015, zoals de Qualcomm Snapdragon 810 en Samsung Exynos 7420.

Dat de Switch een X1 aan boord zou hebben, was een gerucht dat al langer ging en ook in gelekte specificaties stond het vermeld. Naast de Switch zijn de Google Pixel C-tablet en Nvidia Shield Android TV-console de bekendste producten die de soc ook in de behuizing hebben zitten. Nintendo zou voor de oudere hardware gekozen hebben om een snelle release voor de Switch mogelijk te maken.

De Nintendo Switch ging begin maart in de verkoop. De hybride tussen console voor thuis en onderweg kost in Nederland vanaf 335 euro.

Die shot van de Nintendo Switch-soc links en afbeelding van Nvidia Tegra X1 rechts. Afbeelding: Spawn Wave