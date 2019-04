Nvidia lijkt te werken aan 2-in-1 met 13,5"-lcd

Hardwaremaker Nvidia lijkt te werken aan een 2-in-1-apparaat met een 13,5"-lcd. Dat meldt XDA-Developers op basis van informatie in Nvidia's eigen software. Het apparaat zou draaien op een nieuwe versie van Nvidia's eigen Tegra-soc.

Nvidia annuleerde opvolgers voor de Shield K1-tablet in 2016, maar de Shield Experience-software toont nu aanwijzingen voor een apparaat met als codenaam 'mystique', meldt XDA. Die codenaam lijkt te verwijzen naar een apparaat met een 13,5"-lcd van Panasonic met een schermresolutie van 3000x2000 pixels en een 3:2-verhouding. Onder meer de Microsoft Surface Book heeft een dergelijk display.

Dat het zou gaan om een 2-in-1, maakt XDA op uit informatie over een 'desktop experience' in de software. Die ondersteunt drie verschillende modi: dynamisch, tablet en desktop. Nvidia heeft na het annuleren van zijn Shield-tablet geen tablet meer in het assortiment zitten.

De soc zou een Tegra Xavier zijn. XDA houdt een slag om de arm, omdat het niet zeker is van de huidige specs van het apparaat. In eerste instantie ontwikkelde de fabrikant de 'mystique' met een Tegra X2 in plaats van een Xavier.

Nvidia heeft niet gereageerd op het product. De Shield Experience-software waar de info uitkomt, is verschenen voor de Shield TV. De Shield-tablet krijgt al enige tijd geen updates meer.