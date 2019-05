Facebook laat EU-partijen tijdelijk buiten België adverteren

Facebook laat het Europees Parlement en Europese politieke partijen tijdelijk adverteren in de hele EU. Eerder mochten deze instanties door Facebook-beleid alleen in België adverteren; iets dat voortvloeide uit een maatregel om beïnvloeding van verkiezingen te bemoeilijken.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen Politico dat 'een aantal' pagina's vrijstelling heeft gekregen van de regels, nadat het Europees Parlement daarom vroeg. Het gaat om de Facebookpagina's van het Europees Parlement en die van Europese politieke groepen en partijen.

In totaal hebben zo'n veertig pagina's sinds woensdag vrijstelling gekregen, schrijft Politico. Facebook zegt sinds februari continu in gesprek te zijn geweest met de Europese instanties en nog steeds te overleggen met de Europese Commissie over de advertentiekwestie.

Begin april verzochten de EU-instanties Facebook per brief om het adverteren buiten België mogelijk te maken. De instanties en partijen mochten toen nog alleen in dat land adverteren, omdat politieke advertenties en gepromote berichten op het platform volgens nieuwe regels alleen zijn toegestaan in het land waar de adverteerder zich heeft geregistreerd. In het geval van Europese instanties en partijen is dat België.

In de brief schreven de instanties de intentie om het beïnvloeden van de verkiezing moeilijker te maken, te waarderen, maar dat ze er tegelijkertijd slachtoffer van werden. Zo zouden ze Europeanen moeilijker op de hoogte kunnen houden via het sociale medium.

De Europese advertenties zijn toegestaan voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederlanders stemmen op 23 mei, België volgt drie dagen later. Zodra de verkiezingen voorbij zijn, gaan de oude advertentieregels weer in, aldus de Facebookwoordvoerder.