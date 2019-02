'Facebook geeft te weinig informatie aan EU over anti-desinformatiemaatregelen'

Facebook zou herhaaldelijk belangrijke informatie hebben achterhouden over hun pogingen om desinformatie tegen te gaan. Het bedrijf heeft een gedragscode ondertekend om desinformatie tegen te gaan, maar volgens de EU bewijst het bedrijf amper dat het daar aan werkt.

Naast het gebrek aan bewijs om aan te tonen dat het desinformatie tegengaat, zou de Europese Commissie ook klagen dat Facebook niet genoeg factcheckers inzet, schrijft The Guardian. De krant stelt dat het een maandelijks rapport over de gedragscode heeft ingezien. Deze feitencontroleurs moeten de gedeelde berichten nagaan om te controleren of alles wel feitelijk klopt. Deze zouden maar in 8 van de 28 Europese lidstaten zijn ingezet.

Volgens de gedragscode beloven online platforms, sociale media en adverteerders op vrijwillige basis desinformatie tegen te gaan. Het transparanter maken van politieke advertenties, het sluiten van nepaccounts en het demonetiseren van desinformatie-verspreiders zijn onderdeel van de code. Met de gedragscode wil de Commissie ervoor zorgen dat online uitgevoerde politieke campagnes transparant, eerlijk en betrouwbaar zijn. Dit in het kader van de verkiezingen die eraan zitten te komen, zoals de Europese Parlementsverkiezingen in eind mei.

Iedere maand publiceert de Europese Commissie een rapport over de voortgang van de gedragscodedeelnemers. In januari kwam het eerste rapport uit. Daarin werden de bedrijven opgeroepen meer te doen tegen desinformatie. Destijds schreef de Commissie te verwachten dat onder andere Facebook een meer systematische aanpak tegen foutieve informatie gaat ontwikkelen. Die nieuwe aanpak zou resultaatdata op moeten leveren. Met die data kan de Commissie de aanpak van Facebook gemakkelijker controleren.

Over dat laatste punt lijkt de Commissie in het nog te publiceren rapport ontevreden te zijn. Zo zou het 'ontbreken van harde cijfers zeer zorgwekkend' zijn. Daarnaast zouden de socialemediabedrijven 'beneden de verwachtingen' hebben gepresteerd als het gaat om het tegengaan van desinformatie. Volgens The Guardian waarschuwt de Commissie de bedrijven de gedragscode en aanbevelingen van het rapport te volgen. Anders zou de EU mogelijk met wetgeving kunnen komen om desinformatie tegen te gaan.

Twitter en Google worden volgens de Britse krant ook genoemd. Twitter zou niet voldoende rapporteren over advertentietransparantie. Google zou beter rapporteren, maar geeft weer te weinig data over de inzet van een niet nader benoemd beleid. Het rapport wordt volgens The Guardian op donderdag gepubliceerd.