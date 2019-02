Nederlands bedrijf ontkent beschuldiging Oracle over fraude met ads op telefoons

Oracle claimt dat het een frauduleuze praktijk heeft ontdekt in de sdk van Tapcore, een bedrijf uit het Nederlandse Voorschoten. Tapcore ontkent de beschuldiging en zegt mee te willen werken aan een onderzoek naar de zaak.

Oracle claimt dat het bij vijf apps de software heeft gevonden die het Drainerbot noemt. Apps of games laden daarbij advertenties in de achtergrond en laten die niet zien, waardoor de telefoon warm wordt zonder reden en die apps en games op de achtergrond gigabytes aan data verbruiken.

De apps en games die dat deden, zijn Perfect365, VertexClub, Draw Clash of Clans, Touch ‘n’ Beat – Cinema en Solitaire: 4 Seasons (Full). Alleen die laatste lijkt nog online. De apps en games met de frauduleuze advertenties zijn volgens Oracle in totaal meer dan tien miljoen keer geïnstalleerd.

De advertenties zouden in de sdk van Tapcore zitten, een bedrijf uit Voorschoten dat ontwikkelaars helpt om geld te verdienen aan betaalde apps en games die gebruikers illegaal hebben gedownload.

Tapcore ontkent de beschuldiging en is begonnen met een intern onderzoek of de code per ongeluk via zijn software kan zijn verspreid. Het zegt mee te willen werken aan een onderzoek met andere bedrijven om zijn naam te zuiveren.