Rapport is kritisch over toepassing blockchain bij Nederlandse overheden

Een rapport dat Tilburg University heeft gemaakt in opdracht van het Nederlandse ministerie voor Veiligheid en Justitie is kritisch over het gebruik van blockchain bij Nederlandse overheden en in het recht. De voordelen zijn discutabel en de onderzoekers zien veel risico's.

Zo kunnen overheden veel van de voordelen van blockchain ook op andere manieren krijgen, stelt het rapport. "Alle benodigde data kan weliswaar voor iedere relevante partij op de blockchain beschikbaar zijn, maar daarmee is nog geen workflow gerealiseerd", stelt het rapport. "Inpassing en beoordeling van de data in een werkproces vergt een aparte laag in software die bovenop de blockchain gelegd zal moeten worden. Aangezien die nog niet bestaat rijst wederom de vraag of een klassieke ICT-implementatie van het werkproces niet efficiënter is of kan zijn." Ook benadrukt het rapport dat een blockchain-toepassing een duidelijke interface moet hebben voor gebruikers, omdat het anders ingewikkeld oogt en dat zou administratieve last die mensen die ermee werken verzwaren.

Daarnaast staat de blockchain op gespannen voet met het recht op privacy en Europese regels van de AVG. Een 'permissionless' blockchain, waarbij iedereen die dat wil de data kan downloaden en beheren, lijkt daardoor al snel geen optie meer te zijn. "De AVG drukt partijen in de richting van een permissioned blockchain." Bovendien kunnen mensen eisen dat hun gegevens uit een systeem verwijderd worden, en dat staat op gespannen voet met de werking van een blockchain.

Ook zitten er problemen bij de invoer van gegevens. Een blockchain kan vertrouwen vervangen, maar dan moet de dataset die gebruikers in het systeem voeren wel volledig en correct zijn; anders is het 'garbage in, garbage out', aldus de onderzoekers. Het rapport onderkent dat er kansen zijn voor het gebruik van blockchain bij overheden, maar plaatst kanttekeningen bij mogelijke voordelen als efficiënte en ondersteuning van het recht.

Het rapport kwam tot stand na opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet komt voor het einde van het jaar met een reactie op het rapport.