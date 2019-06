Nederland en Canada testen grenscontrole met app die paspoort vervangt

Nederland en Canada gaan Known Traveller Digital Identity testen, een app die de grenscontrole met paspoort vervangt voor een app en biometrische authenticatie. De eerste reis met dit systeem moet begin volgend jaar plaatsvinden.

Nederland en Canada testen het systeem intern op vluchten van Schiphol naar Montreal in de komende maanden, waarna het systeem vanaf volgend jaar live moet gaan voor gebruikers die niet in de test zitten, meldt het World Economic Forum. Het WEF is initiatiefnemer van het project.

Vooraf moeten passagiers bij hun overheid gegevens op de chip van hun paspoort laten opslaan in de nog uit te brengen KTDI-app. KTDI is de afkorting van Known Traveller Digital Identity, de naam van het project. Een overheid tekent de data om andere instanties en bedrijven te laten verifiëren dat de data klopt. De app slaat ook biometrische data op om de paspoortdata te kunnen verbinden met de biometrische data.

In de decentrale database van het project staan die keys en ook staan daar de verstrekte en ingetrokken digitale identiteiten. Het project gebruikt elementen van blockchain om data te verifiëren en zo het vervalsen van gegevens tegen te gaan. De data van het paspoort zelf staat alleen versleuteld op de telefoon.

Uiteindelijk moet KTDI ook bruikbaar zijn voor het boeken van vluchten, inchecken bij hotels en andere toepassingen die gebruik kunnen maken van digitale identificatie. Er zijn weinig concrete gegevens over hoe de beveiliging van KTDI precies in elkaar steekt.

Het concept moet een manier bieden om grenscontroles sneller te maken, terwijl het ook de privacy van reizigers moet verhogen door alleen data te delen die instanties nodig hebben, zonder alle data te hoeven laten zien.