AVerMedia brengt twee nieuwe capturecards met HDMI 2.0 uit

AVerMedia brengt twee nieuwe HDMI 2.0-capturecards uit. De CamStream 4K BU113G2 is bedoeld voor gebruik met camera's, terwijl de StreamLine MINI+ GC311G2 is gericht op allerlei apparaten van beginnende streamers. Beide capturecards zijn per direct beschikbaar.

De CamStream 4K BU113G2 kan beelden in onder andere 4k-resolutie bij 60fps en 1080p bij 240fps opnemen door middel van een HDMI 2.0-poort. De output verloopt via een USB 3.2 Gen 1 type-C-connector. Het apparaat ondersteunt verschillende beeldformaten, zoals MJPEG, NV12, YUY2, P010 en RGB24.

De BU113G2 meet 80,8x40,8x14,5mm en weegt 26 gram. Onderaan bevindt zich een 1/4"-schroefgat om camera's vast te maken. AVerMedia biedt het toestel aan in zwart of wit, met een adviesprijs van 119,99 dollar. Omgerekend naar euro en inclusief btw is dat 124 euro.

Waar de BU113G2 is bedoeld voor gebruik in combinatie met camera-apparatuur, richt de fabrikant zich met de StreamLine MINI+ GC311G2 op beginnende streamers. Volgens de productpagina is de HDMI-in-poort van deze capturecard bedoeld voor consoles, pc's, telefoons, tablets of camera's. Passthrough is mogelijk via de HDMI-out-poort. Beide gebruiken HDMI 2.0. Daarnaast is er nog een USB 3.0 type-C-poort om de streamen via andere apparaten, zoals pc's.

De GC311G2 kan beelden tot 4k bij 60fps, 1440p bij 144fps en 1080p met 240fps doorvoeren, allemaal met hdr. Voor opnames is de resolutie beperkt tot 1080p bij 60fps. De ondersteunde formaten bestaan uit YUY2, NV12 en MJPEG. De capturecard weegt 85 gram en meet 112,5x66,1x20,9mm. Deze variant komt uitsluitend beschikbaar in het zwart en kost 89,99 dollar, ofwel 93 euro.