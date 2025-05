Beveiligingsonderzoekers ontdekken openstaande database van DeepSeek

Beveiligingsonderzoekers van Wiz hebben een openstaande database van DeepSeek ontdekt, waarin een miljoen regels aan data stonden met daarin onder meer geheime sleutels en chatgeschiedenis. De database is inmiddels offline gehaald.

Het Chinese bedrijf DeepSeek bracht eerder deze maand zijn R1-taalmodel uit, dat moet concurreren met het o1-taalmodel van OpenAI. Kort na de release van dit model besloot beveiligingsbedrijf Wiz om de beveiliging van DeepSeek te onderzoeken, schrijven de onderzoekers in een blog. "Binnen enkele minuten vonden we een publiek toegankelijke ClickHouse-database die was gekoppeld aan DeepSeek, die volledig open en niet-geverifieerd was en gevoelige gegevens openbaar maakte."

De database bevatte volgens de onderzoekers een miljoen regels aan data met daarin geheime sleutels en backenddetails. Daarnaast bevatte de database chatgeschiedenis van gebruikers met daarin dus ook prompts die gebruikers naar de AI-assistent gestuurd hebben. De onderzoekers stellen dat het misschien ook mogelijk was om plaintextwachtwoorden en lokale bestanden te achterhalen via een SQL-commando, maar dit hebben ze niet daadwerkelijk uitgeprobeerd.

Wiz heeft het probleem bij DeepSeek gemeld. Ami Luttwak, cto en medeoprichter van Wiz, zegt tegenover Reuters dat de database binnen een uur offline werd gehaald door DeepSeek. "Maar dit was zo eenvoudig te vinden, dat we niet denken dat wij de enigen zijn die het gevonden hebben." DeepSeek heeft nog niet op de bevindingen gereageerd.