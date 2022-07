Microsoft krijgt minder budget voor ontwikkeling HoloLens Amerikaans leger

Een Amerikaanse senaatscommissie die toezicht houdt op defensiebudgetten heeft beslist dat Microsoft en het Amerikaanse leger in 2023 minder geld krijgen voor de ontwikkeling van de HoloLens. De commissie maakt zich zorgen over aanhoudende problemen.

De problemen zouden volgens Bloomberg te maken hebben met software, hardware en gebruikersacceptatie en werden volgens The Appropriations Defense Subcommittee nog niet afdoende verholpen. Hierdoor kent het Microsoft en het Amerikaanse leger slechts 50 miljoen dollar toe in plaats van de 400 miljoen dollar die werden aangevraagd voor 2023. Met deze beslissing schaart de senaatscommissie zich volgens Bloomberg achter de uitspraken van een andere commissie uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die in juni van dit jaar bezorgdheden had geuit over de haalbaarheid van het project.

Microsoft ging in 2018 in zee met het Amerikaanse leger om 100.000 aangepaste versies van zijn AR-bril, de HoloLens-headset, te ontwikkelen en kreeg daarvoor 480 miljoen dollar. De aangepaste versie van de AR-headset kreeg binnen het Amerikaanse leger de naam Integrated Visual Augmentation System mee en moet het onder andere het omgevingsbewustzijn van Amerikaanse troepen vergroten. De headset gebruikt hiervoor een nachtzichtfunctie en thermisch gezichtsvermogen. Met behulp van sensoren zou ook de gezondheidsstatus van andere soldaten beter ingeschat moeten kunnen worden.

In februari 2019 schreven een aantal medewerkers van Microsoft een open brief waarin ze eisten dat het project zou worden stopgezet. Dat gebeurde niet. Enkele weken na de open brief kondigde Microsoft en het Amerikaanse leger aan dat er een tienjarig contract tussen de twee partijen werd afgesloten ter waarde van 21,88 miljard dollar om 120.000 aangepaste versies van zijn HoloLens 2 te gaan produceren.