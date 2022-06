Spotify-gebruikers melden problemen bij webspeler

Het lijkt erop dat Spotify-gebruikers geconfronteerd worden met een storing. Allerlei gebruikers maken melding van problemen die zich vooral lijken toe te spitsen op de webspeler van de muziekdienst.

Op de Spotify-pagina van de website Allestoringen is te zien dat er sinds 10.00 uur problemen zijn. Op de Britse versie van deze website melden meerdere personen dat de webspeler niet werkt. Een gebruiker schrijft dat Spotify denkt dat de gebruiker offline is, omdat er een melding volgt dat de dienst niet beschikbaar is zolang de gebruiker offline is.

Op Twitter tonen verschillende gebruikers screenshots van foutmeldingen bij het gebruik van de webspeler. Andere gebruikers melden dat de Spotify-website ook niet laadt, dat inloggen niet mogelijk is en sommige zeggen dat de dienst automatisch afsluit.

Spotify meldt op het moment van schrijven nog niets op zijn eigen Twitter-account dat is bedoeld voor updates over de status van de dienst. Mede daardoor is het momenteel onduidelijk hoe wijdverbreid de problemen zijn, wat de oorzaak is en hoe lang de issues zullen aanhouden.