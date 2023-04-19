Spotify bevestigt een storing te hebben - update

Muziekstreamingdienst Spotify zegt een storing te hebben en daarnaar te kijken. Gebruikers kunnen daardoor mogelijk geen muzieknummers afspelen. De oorzaak van het probleem is niet bekend. Nummers in cache kunnen wel afgespeeld worden.

De muziekstreamingdienst zei om 14.18 uur Nederlandse tijd op Twitter een storing te hebben. Spotify heeft niet vaak een storing, maar in juli 2022 was er bijvoorbeeld een met de webspeler. In maart dat jaar was er een storing met de hele muziekdienst.

Update, 21.07 uur: Spotify meldde om 17.26 uur dat de storing inmiddels is opgelost. De dienst zei dit eerder op de middag ook, maar toen waren er alsnog problemen. Alle problemen lijken nu verholpen te zijn.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) 19 april 2023