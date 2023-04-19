Spotify bevestigt een storing te hebben - update

Muziekstreamingdienst Spotify zegt een storing te hebben en daarnaar te kijken. Gebruikers kunnen daardoor mogelijk geen muzieknummers afspelen. De oorzaak van het probleem is niet bekend. Nummers in cache kunnen wel afgespeeld worden.

De muziekstreamingdienst zei om 14.18 uur Nederlandse tijd op Twitter een storing te hebben. Spotify heeft niet vaak een storing, maar in juli 2022 was er bijvoorbeeld een met de webspeler. In maart dat jaar was er een storing met de hele muziekdienst.

Update, 21.07 uur: Spotify meldde om 17.26 uur dat de storing inmiddels is opgelost. De dienst zei dit eerder op de middag ook, maar toen waren er alsnog problemen. Alle problemen lijken nu verholpen te zijn.

Wat een kort bericht, wat is dit?

Tweakers experimenteert tijdelijk met korte nieuwsberichten zoals deze, die nét niet lang genoeg zijn voor een volledig artikel. Wil je meer informatie over dit experiment of wil je feedback geven over de vorm, dan willen we je vragen dat in deze post op Geachte Redactie te doen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 14:55
67 • submitter: faraga

19-04-2023 • 14:55

67

Submitter: faraga

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Reacties (67)

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Mavermooten 19 april 2023 15:00
Ik kan in de IOS app ook al dagen niet meer de account-tab benaderen, de app bevriest dan.
HandheldGaming @Mavermooten19 april 2023 18:15
Is de storing al voorbij? Ik heb op desktop en android geen issues.
DanielChopin 19 april 2023 15:10
Word wel irritant als inderdaad heel je Tweakers nieuwsoverzicht vol staat met storingen..
daantjuh68 @DanielChopin19 april 2023 15:17
Ik vind het juist fijn, mijn Spotify net deed het gek. Ik open dan even tweakers en het eerste bericht bevestigd in ieder geval dat ik niet gek ben geworden!

Ik heb net o.a. wifi aangezet voor hogere internet snelheid
Telefoon aan en uit gezet
App geforceerd afgesloten
Op de computer geprobeerd

Overal trouwens dezelfde issue, sommige nummers werken sommige niet.
Jorrie @daantjuh6819 april 2023 15:50
Ik ging naar alle storingen.nl en zag daar al een piek. Scheelt weer wat gepruts.
daantjuh68 @Jorrie19 april 2023 22:58
Dan moet je maar weten dat die website bestaat.

Weer wat geleerd
ThePendulum @Jorrie20 april 2023 00:32
Blijkbaar heeft storingen.nl een storing, geweldig :D

Zelf gebruik ik meestal Allestoringen.nl voor Nederlandse sites, en de moedersite Downdetector.com voor internationale sites.
Jorrie @ThePendulum20 april 2023 20:28
Oeps, ik denk dat autocorrectie alle en storingen uit elkaar had gehaald, ik bedoelde ook allestoringen.nl :D
Zwarte_os @DanielChopin19 april 2023 15:58
Oneens, ik dacht dat het aan mijn eigen netwerk lag.
RobertMe 19 april 2023 14:56
Valt wel op dat sinds Tweakers deze "korten berichten" geïntroduceerd heeft er overal storingen zijn. Eerst Microsoft, nu Spotify.

Edit:
@Donstil hieronder: Ik dacht meer aan een correlatie waarbij deze Tweakers "feature" de oorzaak van de storingen is :+

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 23 juli 2024 13:53]

skullsplitter @RobertMe19 april 2023 15:09
Tweakers speelt hierop in omdat dit systemen zijn waar in deze cloud-tijd veel bedrijven danwel thuisgebruik op zijn gat gaan als er een storing is. Dat mag je vervelend vinden, maar ik denk dat het een prima manier is om snel te checken of er storing is, naast de meer specifieke meldplatformen.

Dit is na MS enkele maanden terug overigens de enige.
Pasteis @skullsplitter19 april 2023 16:15
Tweakers speelt hierop in omdat dit systemen zijn waar in deze cloud-tijd veel bedrijven danwel thuisgebruik op zijn gat gaan als er een storing is. Dat mag je vervelend vinden, maar ik denk dat het een prima manier is om snel te checken of er storing is, naast de meer specifieke meldplatformen.

Dit is na MS enkele maanden terug overigens de enige.
Helemaal mee eens. Het nieuws dat er een storing is bij zulke grote organisaties wat je zeer waarschijnlijk beinvloed vind ik al waardevol! De context mag daarna komen.
TheVivaldi @Pasteis19 april 2023 17:08
Alleen doet Tweakers het helaas niet altijd. Onlangs nog een urenlange wereldwijde storing bij Reddit, ze bevestigden ook dat niemand erbij kon. Had het meermaals die avond gemeld en anderen ook, maar helemaal niks, ook de volgende dag niet. Ik vraag me dan wel af waar de grens ligt. Ik bedoel: het is niet alsof Reddit een klein, onbelangrijk, onbekend platform is…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 13:53]

xFeverr @TheVivaldi19 april 2023 17:12
Nou, misschien dus wel vanaf vandaag. Zoals in de .plan van vandaag is gemeld.
skullsplitter @TheVivaldi20 april 2023 11:55
Reddit is wellicht niet klein of onbelangrijk, het is alleen geen platform waar mening bedrijf op draait of waar menig huishouden zijn muziek van afspeelt.
Donstil @RobertMe19 april 2023 14:56
Valt wel op dat sinds Tweakers deze "korten berichten" geïntroduceerd heeft er overal storingen zijn. Eerst Microsoft, nu Spotify.
Ja ik neem aan dat ze op Tweakers gewacht hebben hiermee.
Megalodon86 @RobertMe19 april 2023 14:57
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorzakelijkheid
BramVroy @RobertMe19 april 2023 15:10
Causation != correlation :+
rajackar @RobertMe19 april 2023 15:38
Er is vast een team van elite tweakers-hackers aan het werk om storingen te veroorzaken zodat t.net meer bezoekers krijgt.
/Aluhoedje
glennoo 19 april 2023 14:57
Ipv deze korte berichten zou een Tweakers storingspagina mogelijk nog makkelijker zijn. Het is niet echt nieuwswaardig maar wel weer handig om te weten als je toevallig zelf net met zo'n dienst loopt te klooien.
johanl79 @glennoo19 april 2023 14:59
allestoringen.nl
glennoo @johanl7919 april 2023 15:21
Daar ben ik bekend mee en dat werkt 90% op basis van gebruikersmeldingen, niet aan de hand van berichten van de dienst zelf. Ander verhaal dus.
ViPER_DMRT @glennoo19 april 2023 15:00
https://allestoringen.nl/
freshy98 @glennoo19 april 2023 15:01
Niet alle korte berichten zijn storingsmeldingen.
Snap wat je bedoelt, maar daar is Tweakers weer niet voor.

Voor mij is Tweakers om de berichten.
Lang of kort maakt dan niet uit, ik bepaal wel wat ik lees.

Een storingsmelder op de frontpage er bij plaatsen is dan meteen zo "in your face".
Krulliebol @freshy9819 april 2023 16:21
Niet alle korte berichten zijn storingsmeldingen.
Vrijwel alle korte berichten die ik tot nu toe op Tweakers heb gezien, waren storingsmeldingen!
freshy98 @Krulliebol19 april 2023 17:12
Je bedoelt sinds vandaag?
Dat kan ik mij wel indenken, ja.
TweakOverflow @glennoo19 april 2023 15:10
Dit lijkt meer op een integratie van AlleStoringen.nl op de frontpage van Tweakers. Gruwelijk irritant.
af_bert @glennoo19 april 2023 15:26
Het zou handig zijn mochten die korte berichtjes een andere achtergrondkleur hebben: lichtgroen, lichtblaus of gewoon lichtgrijs. Zo zie je in het overzicht al of het om een nieuwsartikel gaat of om een kort berichtje.
tim085 @glennoo19 april 2023 16:36
of gewoon een ".storing" zoals er nu reeds een .community en een .plan bestaat
smokingme 19 april 2023 15:27
Vandaar dat Spotify op mijn echo's het niet deed. Werkt nu inmiddels wel weer.
ZesBarkiePK 19 april 2023 15:50
Spotify op Sonos is een drama de laatste tijd. Het is wel voor het eerst dat ik via de Spotify App zelf niks meer kan afspelen. Behalve wat in cache staat inderdaad.

Maar de problemen met Sonos begint wel super irritant te worden. Misschien toch maar eens naar een alternatief kijken.
Polydeukes @ZesBarkiePK19 april 2023 16:04
N=1 want ik heb vanochtend nog heerlijk een (nieuwe, niet gecachte) playlist afgespeeld op mn Sonossen.
ZesBarkiePK @Polydeukes19 april 2023 17:35
Ik weet niet wat je hiermee wilt zeggen, vanochtend was er dan ook geen storing.
Polydeukes @ZesBarkiePK19 april 2023 18:24
Oh, overheen gelezen. My bad.
TheProf82 @ZesBarkiePK19 april 2023 16:05
Ik heb vaak dat streamen naar mn Sonos lang duurt. Je klikt je speaker aan en het duurt soms letterlijk een minuut voor ie m vindt. Is dat jouw issue ook?
ZesBarkiePK @TheProf8219 april 2023 17:37
Nee, ik kan wel vaker niet door Spotify bladeren via de Sonos app. En ook muziek afspelen van Spotify werkt dan niet meer. Soms werkt het half er worden er constant nummers uit m’n afspeellijst overgeslagen. Dit is de laatste tijd steeds vaker een issue voor mij.

Misschien wordt mijn systeem gewoon een beetje oud. Ik heb nog een set met een PlayBar en Sub. Die twee gaan inmiddels ook alweer een tijdje mee. Maar werken verder nog perfect.

[Reactie gewijzigd door ZesBarkiePK op 23 juli 2024 13:53]

Edwin0873 @TheProf8219 april 2023 17:51
Yups… same here! Al moet ik eerlijk bekennen met de Era’s die ik net gekocht heb is dit probleem een stuk minder!
mazdarati2 19 april 2023 16:01
Zojuist aangezet, werkt hier zonder problemen.
mouthman73 @mazdarati219 april 2023 16:13
Hier ook.Zit de nieuwe Metalica even te luisteren, ze hebben alleen al weken een storing in hun UI, en ze hebben een storing in het luisteren naar hun klanten.
WillySis
@mouthman7319 april 2023 17:48
De storing in het luisteren naar klanten hebben ze al vanaf de oprichting. Dat geldt overigens niet alleen voor Spotify. Het grootste deel van de grote bedrijven heeft daar last van.

Van storing in de UI heb ik overigens niets gemerkt. Ik gebruik de Windows app, web-versie en de Android app.
mouthman73 @WillySis19 april 2023 18:29
Ik vind die nieuwe TikTok-inface verschrikkelijk en ik ben niet de enige.
finsdefis @mazdarati219 april 2023 16:31
Speel je niet af vanaf je offline database? Dat werkt bij mij wel. Maar streamen niet/nauwelijks.
Acezeck 19 april 2023 16:02
Sinds januari ben ik lid van Tidal en ik kan het zeker aanbevelen, zelfs voor mensen die niet per se geïnteresseerd zijn in Hi-Fi. Tidal focust zich puur op het leveren van muziek, zonder onnodige extra's, sociale media of storingen. Het werkt uitstekend en altijd betrouwbaar. Met name nu Spotify meer op TikTok begint te lijken, raad ik iedereen aan om Tidal eens uit te proberen met een proefabonnement of iets vergelijkbaars.
OmegaII @Acezeck19 april 2023 16:17
Als je het op niets anders wil gebruiken als je PC of enkel op GSM, zeker.
Android Auto integratie is bagger. Sonos integratie is bagger. etc.
En hun gewone interface is ook om te wenen, of toch toen ik het vorig jaar heb getest.

Ik heb ondertussen het volledige rondje gedaan van muziek providers en ik zit sinds vandaag terug bij Spotify. Slechte dag gekozen, dat is duidelijk.
Krulliebol 19 april 2023 16:20
Nee, andersom: deze feature van Tweakers veroorzaakt de storingen! :+
Ectra 19 april 2023 16:48
Ik vind de korte berichten wel nuttige informatie hebben en ze mogen van mij best blijven. Maar misschien een idee om ze beter te kunnen identificeren op de homepagina? Net zoals de .plan/.community misschien de Kop beginnen met "Kort -"?

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