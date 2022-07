Spotify koopt muziektriviaspel Heardle

Spotify maakt bekend dat het muziektriviaspel Heardle heeft gekocht. Het muziekstreamplatform wil met het spel meer interactiviteit naar Spotify brengen. De website van Heardle blijft vooralsnog gratis toegankelijk.

Heardle is een variant op het zeer populaire Wordle, waarin spelers elke dag een nieuw woord moeten raden. In het triviaspel Heardle moeten spelers een liedje proberen te raden op basis van een handvol seconden aan geluid. Net als bij het woordspel is het liedje elke dag voor iedereen hetzelfde. Na een dag reset het spel zich met een nieuwe track. Net als Wordle wordt nu ook Heardle overgenomen, al blijft de gewone Heardle-website beschikbaar schrijft Spotify.

Het is niet bekend wat Spotify precies heeft betaald voor de website. Op dit moment heeft het bedrijf plannen om Heardle verder te integreren in Spotify en beschikbaar te maken in meer talen. Spotify-topman Jeremy Erlich ziet met Heardle een kans om meer interactiviteit naar het platform te halen: "Sinds zijn debuut heeft het spel snel een loyale groep fans gekregen en dit past bij onze plannen om de interactiviteit binnen het Spotify-ecosysteem verder uit te diepen".

Op dit moment voegt Spotify alleen de mogelijkheid toe om het liedje dat die dag geraden moet worden helemaal terug te luisteren op het platform. Hoe de verdere integratie met de muziekspeler van het bedrijf eruit gaat zien gaat Spotify later bekendmaken.

Wordle werd in februari gekocht door de Amerikaanse krant New York Times. Het woordspel verhuisde sindsdien naar de website van de New York Times, maar is nog altijd gratis beschikbaar.