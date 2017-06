Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 18:56, 15 reacties • Feedback

Submitter: RayNbow

Sony heeft zijn keuze verdedigd om geen crossplay met spelers op andere consoles of op pc's toe te staan op de PlayStation. Volgens de fabrikant is het een 'commerciŽle discussie'. Er zijn momenteel geen gesprekken tussen Sony over crossplay van Minecraft en Rocket League op PS4's.

Sony-topman Jim Ryan zegt in een interview met Eurogamer dat Sony niet principieel tegen crossplay is. "We hebben zeker geen diepe filosofische houding hiertegen. We hebben het in het verleden toegestaan. We staan altijd open voor gesprekken met elke ontwikkelaar of uitgever die erover wil praten. Jammer genoeg is het een commerciële discussie tussen ons en andere stakeholders, and ik ga niet in detail treden daarover."

Daarmee lijkt het een discussie over geld te zijn, al draagt Ryan ook een ethisch punt aan. "We moeten ons goed bewust zijn van onze verantwoordelijkheid tegenover onze gebruikers. Minecraft, de mensen die dat spelen hebben alle leeftijden, maar veel zijn erg jong. We hebben een contract met deze mensen die bij ons online gaan, dat we voor ze zorgen en dat ze in de door PlayStation gecontroleerd universum zitten. Kinderen blootstellen aan externe invloeden die we niet kunnen beheren of controleren, is iets waar we diep over na moeten denken."

Deze week kwam naar buiten dat spelers van Minecraft op Windows, Xbox One en Nintendo Switch het tegen elkaar op kunnen nemen en hetzelfde geldt voor Rocket League. Daarbij is de PS4 het enige grote platform dat ontbreekt.