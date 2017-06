Door Arnoud Wokke, donderdag 15 juni 2017 13:59, 11 reacties • Feedback

Microsoft heeft gereageerd op de uitleg van Sony om crossplay in Rocket League en Minecraft niet toe staan op PlayStation-consoles. Sony verdedigde zich door te zeggen dat het jonge spelers veilig wil houden. Microsoft vindt een gesprek over dat argument 'ongezond'.

In een inmiddels op privé gezet interview op YouTube sprak Microsoft Xbox-topman Phil Spencer volgens Polygon over de reactie van Sony. Microsoft is op twee manieren partij in deze zaak: het biedt met Xbox en Windows twee platforms aan om games op te spelen en het is de eigenaar van Minecraft. "Het feit dat iemand zou aannemen dat we op de een of andere manier Minecraft-spelers niet veilig zouden houden, vond ik, niet alleen vanuit het perspectief van Microsoft, maar ook vanuit het perspectief van de gamesindustrie... ik weet niet waarom het gesprek daarover zou moeten gaan. Dat lijkt niet gezond."

Sony verdedigde zich woensdag tegen het verwijt dat het als enige grote platform ontbreekt bij de crossplay-opties van Minecraft en Rocket League. Sony zou niet meedoen vanwege een 'commerciële discussie' en omdat het de veiligheid van de vaak jonge spelers wil garanderen. "Kinderen blootstellen aan externe invloeden die we niet kunnen beheren of controleren, is iets waar we diep over na moeten denken", aldus een Sony-topman.

Deze week kwam naar buiten dat spelers van Minecraft op Windows, de Xbox One en de Nintendo Switch het tegen elkaar op kunnen nemen en hetzelfde geldt voor Rocket League. Daarbij is de PS4 het enige grote platform dat ontbreekt.