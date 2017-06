Door Sander van Voorst, donderdag 15 juni 2017 14:13, 31 reacties • Feedback

Submitter: cruysen

Het team achter FreeNAS heeft een nieuwe versie van zijn software uitgebracht, dit keer gaat het om versie 11. Deze volgt op de release van versie 10, genaamd Corral, die later werd teruggetrokken. FreeNAS 11 heeft een nieuwe interface en moet sneller zijn dan de voorganger.

In feite volgt FreeNAS 11 daardoor op versie 9.10, zo maakt het team bekend. De nieuwe variant brengt enkele functies met zich mee die ook in de Corral-release zaten, zoals de 'bhyve hypervisor'. Ondersteuning voor Docker-containers lijkt er echter niet in te zitten. Een andere vernieuwing is ondersteuning voor het draaien van Amazon S3-applicaties.

De release is gebaseerd op FreeBSD 11, waarmee ook de recentste drivers zijn meegekomen. De prestaties van FreeNAS 11 zouden twintig procent hoger liggen dan die van versie 9.10, claimt het team. Verder is er een nieuwe interface, die in versie 11.1 voorzien moet zijn van volledige functionaliteit. Daarom gaat het nu nog om een bètaversie, zodat de community nog feedback kan leveren.

In april maakte iXsystems, dat de ontwikkeling van Free NAS ondersteunt, bekend dat de een maand eerder uitgebrachte Corral-versie tot technology preview wordt gedegradeerd. De organisatie nam deze beslissing omdat veel gebruikers na de upgrade problemen ondervonden en teruggingen naar de vorige versie van de software. Het zou sneller zijn om door te gaan met de ontwikkeling van versie 9.10 dan de fouten in versie 10 op te lossen, aldus de verklaring.

De FreeNAS-software kan gebruikt worden om een systeem in te richten voor netwerkopslag. De nieuwste release is beschikbaar op de FreeNAS-site.

De nieuwe bèta-interface