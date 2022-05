Microsoft stopt in 2023 met Store for Business en Store for Education

Microsoft sluit begin 2023 de softwarestores voor zakelijke en schoolgebruikers. De Microsoft Store for Business en Store for Education sluiten, zodat uitgevers hun apps in de nieuwe Store voor Windows 10 en 11 kunnen uitbrengen.

Het bedrijf schrijft in een update dat het in het eerste kwartaal van 2023 stopt met de twee Stores op Windows 10. De Stores worden ook voor die tijd niet geïmplementeerd in Windows 11. Gebruikers kunnen tot die tijd nog wel gebruikmaken van de Stores om gratis apps te downloaden.

Microsoft bevestigt daarmee vermoedens die veel gebruikers al hadden. Het bedrijf maakte vorige maand bekend dat het een vernieuwde Store zou openen voor zowel Windows 10 als Windows 11. Ontwikkelaars kunnen daarin Win32-apps aanbieden en eigen betaalsystemen implementeren. Ook kunnen daarin .NET, UWP- en PWA-apps worden aangeboden.

De Store for Business en de Store for Education konden worden gebruikt door systeembeheerders. Zij konden de Stores gebruiken om applicaties beschikbaar te stellen binnen bedrijfs- en schoolnetwerken. Dat was nooit erg populair, vooral omdat andere externe tools zulke softwaredistributie ook mogelijk maakten. Microsoft zegt dat het dergelijke softwaremanagementmogelijkheden beschikbaar wil stellen via zowel de nieuwe Microsoft Store als de Microsoft Endpoint Manager en de nieuwe Package Manager.

In de eerste helft van 2022 krijgen beheerders de mogelijkheid om apps in de nieuwe Store uit te rollen naar managed apparaten. Voor unmanaged apparaten is de Package Manager beschikbaar. Het beheren van applicaties via de Store blijft mogelijk tot het eerste kwartaal van 2023.