Apple blijft Fortnite uit App Store weren totdat rechtszaak volledig is afgerond

Apple blijft Fortnite uit de App Store weren totdat de rechtszaak tussen het bedrijf en Epic Games definitief is afgerond. Dat meldt Epic Games-ceo Tim Sweeney, die e-mail-correspondentie tussen de twee bedrijven deelt op Twitter.

De door Sweeney gepubliceerde e-mails wijzen erop dat het onwaarschijnlijk is dat Fortnite in de komende jaren weer beschikbaar komt voor iOS-apparaten. "Gisteravond laat heeft Apple aan Epic laten weten dat Fortnite op de zwarte lijst van het Apple-ecosysteem zal worden geplaatst totdat alle gerechtelijke beroepen zijn uitgeput, wat een proces van vijf jaar kan zijn", schrijft de Epic Games-topman op Twitter.

In gepubliceerde e-mails melden advocaten van Apple dat het bedrijf het App Store-ontwikkelaarsaccount van Epic Games niet zal herstellen totdat de rechtszaak volledig is afgehandeld en de uitspraak definitief is. "Apple heeft zijn bevoegdheid uitgeoefend om het ontwikkelaarsaccount van Epic op dit moment niet te herstellen", luidt de e-mail van Apple. "Bovendien zal Apple geen verdere verzoeken voor herstel in overweging nemen totdat de uitspraak van de rechtbank definitief en onherroepelijk is geworden."

Een verzoek van Epic Games aan Apple (links) en de reactie van Apple. Afbeeldingen via Tim Sweeney op Twitter

Volgens Sweeney is deze beslissing in strijd met Apples belofte om Epic Games opnieuw toe te laten in de App Store als het bedrijf zou beloven om de voorwaarden van die appwinkel te volgen. "Vorige week nog kwam Epic met Apple overeen dat we ons aan dezelfde regels zullen houden als andere ontwikkelaars", meldt de Epic-ceo daarbij. The Verge schrijft dat Apple niet wilde reageren op de uitspraken van Sweeney, maar het bedrijf heeft de echtheid van de e-mails niet betwist.

Apple verwijderde Fortnite in augustus vorig jaar uit de App Store, nadat Epic Games zijn eigen betaalmethode voor in-app-aankopen toevoegde aan de iOS-versie van het spel. Daarmee wilde de ontwikkelaar de App Store-commissie van 30 procent die Apple voor de App Store hanteert omzeilen. Epic Games klaagde Apple vervolgens aan, waarna de rechtszaak in mei van dit jaar startte.

Eerder deze maand heeft de rechtbank een eerste uitspraak gedaan, waarin rechter Yvonne Gonzalez Rogers Apple verplichtte om ontwikkelaars alternatieve betaalmethoden aan te laten bieden. Tegelijkertijd concludeerde de rechter dat Apple geen illegale monopoliemacht heeft en dat Epic Games vorig jaar contractbreuk heeft gepleegd, omdat Apple destijds nog niet verplicht was om alternatieve betaalmethoden toe te staan in App Store-apps. Daarom moest Epic de dertig procent commissie die Apple heeft misgelopen door Epic Games, alsnog terugbetalen aan de techgigant. De ontwikkelaar heeft dat inmiddels gedaan.

De rechter concludeerde bij de uitspraak ook dat Apple het recht heeft op Epic-accounts te weren uit zijn App Store nadat het bedrijf de contractbreuk pleegde. De advocaten van Apple schrijven in de gepubliceerde e-mail dan ook dat het weren van Epic uit de App Store in lijn is met de uitspraak van de rechtbank.

Dit was overigens slechts de eerste uitspraak in de rechtszaak. Epic Games heeft al bevestigd dat het in beroep gaat tegen de uitspraak en Apple meldt dat het eventueel hoger beroep momenteel nog overweegt. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over de rechtszaak tussen Apple en Epic Games en het verhaal daarachter.